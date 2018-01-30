В РФ отреагировали на "Кремлевский доклад" США

В Общественной палате РФ считают, что включение в санкционный список Минфина США практически всего руководства РФ и крупного бизнеса – хамское объявление холодной войны. Об этом во вторник, 30 января, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Орджоникидзе также уверен, что США специально выпустили этот санкционный список накануне президентских выборов.

"Я считаю, что это политическое хамство, вмешательство в наши внутренние дела и вмешательство в избирательную кампанию, раз они весь кабмин туда включили… Беспрецедентный случай. Это объявление настоящей холодной войны, причем в хамском исполнении", — заявил РИА Новости Орджоникидзе.

Он заметил, что в 60-70-е годы в разгар напряженных отношений между двумя державами американская сторона "пофамильно" никого не перечисляла. "Теперь и администрация, и представители большого бизнеса (в списке – ред.). Это специально делается, чтобы сменить режим, что называется. Они наивно полагают, что это возможно. Они не знают нашей истории, не знают, что такое серьезные лишения, которые пережил наш народ, что он вытерпел ради собственной страны. Они этого не понимают, у них другая совершенно психология", — добавил Орджоникидзе.

При этом он оговорился, что руководство РФ лишь упомянуто в данном докладе, а конкретные меры, которые будут применяться, не указаны. "Видимо, они еще не готовы принять эти меры, но уже угрожают", — полагает Орджоникидзе, подчеркнув, что Россия обязательно должна отреагировать на появление данного доклада.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.

Источник: korrespondent.net