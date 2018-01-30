В метро Тбилиси рухнул потолок, есть пострадавшие

В метрополитене Тбилиси во вторник, 30 января, рухнула часть потолка на станции Варкетили.

По данным издания Грузия Онлайн, в результате происшествия пострадали три человека. В то же время Rustavi 2 сообщает о семи пострадавших. Некоторые из них госпитализированы.

После инцидента пассажиров эвакуировали, на месте происшествия работают спасательные группы.

Сообщается также, что станция Варкетили ремонтировалась всего четыре месяца назад. В рамках работ в частности, обновили интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтировали наклонные тоннели, очистили гранит и мрамор пола.

Как сообщалось, в Киевсовете обвалился потолок прямо во время заседания.

Ранее потолок обвалился в торговом центре в Луцке.

Источник: korrespondent.net