В метро Тбилиси рухнул потолок, есть пострадавшие

В метрополитене Тбилиси во вторник, 30 января, рухнула часть потолка на станции Варкетили.
По данным издания Грузия Онлайн, в результате происшествия пострадали три человека. В то же время Rustavi 2 сообщает о семи пострадавших. Некоторые из них госпитализированы.
После инцидента пассажиров эвакуировали, на месте происшествия работают спасательные группы.
Сообщается также, что станция Варкетили ремонтировалась всего четыре месяца назад. В рамках работ в частности, обновили интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтировали наклонные тоннели, очистили гранит и мрамор пола.
Как сообщалось, в Киевсовете обвалился потолок прямо во время заседания.
Ранее потолок обвалился в торговом центре в Луцке.
Источник: korrespondent.net
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