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30. 01. 2018

Потери США в Афганистане выросли на треть – СМИ

Боевые потери американских военнослужащих в Афганистане выросли более чем на треть за минувший год в связи с увеличением интенсивности военных операций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В распоряжении издания оказался доклад, предоставленный Конгрессу США администрацией президента Дональда Трампа. Из документа следует, что в течение 2017 года потери в Афганистане составили 141 человек – 14 военнослужащих погибли, 127 получили ранения.

Согласно этим данным, показатель потерь вырос на 35% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Отмечается, что в 2017 году США пока не удалось существенно улучшить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2017 года США дополнительно перебросили в Афганистан 3 тысячи военных. Теперь американский контингент в этой стране составляет примерно 14 тысяч солдат и офицеров.

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Источник: korrespondent.net

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