Смертник взорвал машину на блокпосту в Йемене, более 10 жертв

Не менее 11 человек погибли и трое получили ранения в результате атаки смертника на заминированном автомобиле на блокпост в центральной части Йемена. Об этом во вторник, 30 января, сообщает Reuters со ссылкой представителей местной власти.

В свою очередь очевидцы уверяют, что жертв больше.

"Местные жители говорят, что после подрыва машины у блокпоста на северо-восток от Атаки, столицы провинции Шабва, группа боевиков открыла огонь. Они говорят, что убиты 12 человек", – пишет агентство.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Йемене погибли 30 солдат в результате подрыва смертника недалеко от военной базы в Адене на юге страны.

При авиаударе в Йемене погибли более 50 человек

Источник: korrespondent.net