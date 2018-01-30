Москва о "кремлевском докладе": Всех де-факто назвали врагами США

Российские политики и крупные бизнесмены, включенные в "кремлевский список" США, де-факто названы врагами этой страны. Об этом во вторник, 30 января, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также попал в опубликованный американцами список, сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что в списке США находятся "фамилии всех, это такой обобщенный подход".
"Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США... Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", – отметил Песков.
При этом он предостерег от того, чтобы давать оценки этому списку и призвал проанализировать этот документ.
Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" – список лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, которые могут попасть под новые санкции Вашингтона.
В список вошли 210 человек – 114 политиков и 96 крупных бизнесменов. В документе оказалось все правительство России, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.
Документ был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.
Источник: korrespondent.net
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