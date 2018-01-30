В Кропивницком остановилась самая большая котельная

В Кропивницком остановилась крупнейшая котельная города – государственного предприятия Кировоградтепло. Об этом во вторник, 30 января, сообщает горсовет Кропивницкого в соцсети Facebook.
Отмечается, что котельная остановилась из-за порыва теплосети.
"По сообщению диспетчера Кировоградтепло, в связи с порывом теплосети Ø-800 ТК-№7 будет остановлена Юго-Западная котельная. Сроки остановки – до окончания ремонтных работ", – заявили в горсовете.
Напомним, ранее в Одессе жители Суворовского района остались без отопления из-за аварии на котельной Северная-2.
Источник: korrespondent.net
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