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30. 01. 2018

В Кропивницком остановилась самая большая котельная

В Кропивницком остановилась крупнейшая котельная города – государственного предприятия Кировоградтепло. Об этом во вторник, 30 января, сообщает горсовет Кропивницкого в соцсети Facebook.

Отмечается, что котельная остановилась из-за порыва теплосети.

"По сообщению диспетчера Кировоградтепло, в связи с порывом теплосети Ø-800 ТК-№7 будет остановлена Юго-Западная котельная. Сроки остановки – до окончания ремонтных работ", – заявили в горсовете.

Напомним, ранее в Одессе жители Суворовского района остались без отопления из-за аварии на котельной Северная-2.

Источник: korrespondent.net

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