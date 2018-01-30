Похож на Венецию. Как Сена затопила Париж

В Париже река Сена вышла из берегов после недели проливных дождей и затопила набережные. Уровень воды 29 января поднялся, превысив обычный уровень Сены более чем на четыре метра.

Около 1,5 тысяч домов в столичном регионе Иль-де-Франс остались без света, территория 242 общин оказалась затоплена.

Мэр города Вильнев-Сен-Жорж Сильви Альтман рассказала, что для тех, чьи дома пострадали от стихии, открыты три убежища.

Туда направились около 250 человек, однако, по словам мэра, реальное число горожан, покинувших свои дома, гораздо выше - многие уехали к родным и друзьям.

Несколько выставок в парижских музеях временно закрыты, в том числе и в знаменитом Лувре. Практически полностью закрыты Нотр-Дам де Пари, музей д'Орсэ, Марсово поле.

В Париже частично ограничено движение. Семь станций главной линии городского железнодорожного транспорта закрыты как минимум до 5 февраля. Перекрыты и некоторые скоростные дороги вдоль Сены. Перемещаться по реке могут только экстренные службы.

Уровень воды в Сене достиг пиковой отметки | Euronews

Некоторые улицы французской столицы стали больше походить на реки. Часть районов предместья Парижа настолько затоплена, что местным жителям приходится передвгиаться на лодках.

Синоптики говорят, что уровень воды в Сене будет оставаться высоким до конца недели, поскольку в регионе вновь ожидаются дожди.

Сена выходит из берегов довольно часто. Самое серьезное наводнение в Париже произошло в 1910 году, когда уровень воды в Сене превысил норму на восемь метров после нескольких дней сильных дождей.

Последствия наводнения в Париже в галерее Корреспондент.net:

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Источник: korrespondent.net