Вступил в силу закон о медреформе

Закон Украины О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения вступил в силу сегодня, 30 января. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

"Во вторник, 30 января, вступил в силу Закон Украины О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения. Подготовительный этап внедрения медицинской реформы идет еще с прошлого года. Теперь есть законные основания принять ряд решений, чтобы своевременно реализовать заявленный ранее план реформирования первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

Первыми шагами в министерстве назвали создание Национальной службы здоровья Украины - национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения. Планируется провести конкурс на должность главы НСЗУ и двух его заместителей. Полноценную работу НСЗУ начнет до июля.

Также начался процесс автономизации медучреждений - преобразования медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. В таком статусе они смогут заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины и получать прямое финансирование за предоставленные услуги из Государственного бюджета.

Для вхождения в реформу учреждение первичной медицинской помощи должно избрать медицинскую информационную систему (МИС) и подключиться к электронной системе здравоохранения, которая сейчас работает в тестовом режиме, привести материально-техническое обеспечение учреждения в соответствие с Табелем технического оснащения.

Украинцы начнут выбирать врача первичной помощи (семейного врача, терапевта, педиатра) и подписывать с ними Декларации с апреля 2018 года. До этого времени подписание Деклараций о выборе врача происходит в пилотном режиме.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Источник: korrespondent.net