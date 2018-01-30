Вежливые террористы. Как ИГИЛ руководил Мосулом

Террористическая организация "Исламское государство", захватив иракский город Мосул в 2014 году, создала эффективное управление, заменив существующие государственные органы на собственные "министерства".

Об этом говорится в статье британского издание Guardian, которая основывается на воспоминаниях жителя захваченного Мосула.

Корреспондент.net приводит выдержки из статьи "Бюрократия зла: как Исламское государство управляло городом".

Вежливые террористы оказались превосходными управленцами

Мосул до захвата "Исламским государством" был историческим центром несторианского христианства и является местом захоронения нескольких пророков из Ветхого Завета, таких как пророк Иона, но его могила была разрушена боевиками.

Однако жители Мосула приветствовали боевиков ИГИЛ. После вторжения США в Ирак в 2003 году город с населением 1,8 миллиона человек не развивался.

Коррупция глубоко укоренилась во власти и полиции, а криминальные группировки без преград занимались вымогательством денег у местных жителей и убивали тех, кто с ними не соглашался.

Террористы оказались вежливыми, в отличие от жестокой и коррумпированной иракской армии. Они охраняли общественные здания, предотвращали грабежи и демонтировали бетонные баррикады, "душившие" Мосул. В общем, навели порядок.

Боевики регулируют движение на дорогах Мосула / Кадр из пропагандистского ролика ИГИЛ

"Больше не было бомб, никаких столкновений и никаких самодельных взрывных устройств. Мосул наконец в мире. Они контролируют улицы, и люди восхищаются. Они разрешают покидать Мосул, а в школах обучают по правительственным учебным программам", - вспоминает бывший строитель ракет.

Через неделю после захвата Мосула ИГИЛ принял свой первый манифест - "городской документ". Он запрещал курение и обязывал женщин не выходить из дома.

Однако первое время никто запреты не соблюдал - кальянные кафе процветали, женщины ходили с непокрытыми головами, а некоторые беженцы вернулись в Мосул.

Вскоре террористы провели перепись населения: всех жителей города занесли в списки в соответствии с их вероисповеданием и профессией - армия и полицейский персонал, врачи, медсестры, инженеры и учителя были зарегистрированы вместе со своими семьями.

Боевики раздают женщинам нихабы / Кадр из ролика ИГИЛ

Каждый магазин, фабрика или другое коммерческое предприятие также было переписано в соответствии с вероисповеданием владельца.

Дома, где жили христиане, пометили, а их жителям предложили несколько вариантов: уехать из Мосула без вещей, платить специальный налог или принять ислам. Некоторые христиане попали в сексуальное рабство.

Еще через несколько недель платки на лицо стали обязательными для всех мусульман, вокруг города появилась бетонная стена. По сути, Мосул превратился в гигантскую тюрьму, хотя поначалу исламисты разрешали всем, кто хочет, свободно уезжать из города.

ИГИЛ заменило существующие государственные органы на собственные "министерства": было министерство финансов, образования, государственных услуг, сельского хозяйства и тому подобные.

"Министерства" возглавляли эмиры, то есть высокопоставленные функционеры ИГИЛ; часть из них были иностранцами. Министерство финансов, к примеру, не только владело всем захваченным имуществом, но и руководило финансовой пирамидой, с помощью которой и зарабатывало.

"ИГИЛ было террористическим государством, но оно также было современным государством. Они одевались и разговаривали, как будто жили в эпоху раннего ислама, но административно они были превосходны и эффективно управляли "государством", - писал ученый.

Исламисты существенно упростили все государственные функции. До их прихода процесс выставления счетов за электричество был крайне сложным, исламисты же стали взимать с домов, магазинов и предприятий фиксированную сумму. Платили все, иначе за воровство электричества следовала кара - отрубалась рука.

Жители Мосула в очереди за специальными дисками ИГИЛ

Также улучшилась ситуация с уборкой мусора - на каждой улице появился свой конкретный сборщик отходов, и жителям предписывалось платить фиксированную сумму именно им. Как и в случае с электричеством, под страхом наказания все платили.

Все конфискованные земли, недвижимость и фабрики, а также разграбленное богатство, нефтяные месторождения и крупный рогатый скот принадлежали "министерству финансов", которое использовало его для вознаграждения верующих и получения дохода.

Уже после того, как ИГИЛ захватило значительные территории в Сирии, в том числе и нефтяные месторождения, в Мосул устремились цистерны с нефтью, из которого в городе делали бензин.

Нефтяной завод ИГИЛ в Мосуле / Getty

Какого-то разрешения на эту деятельность не требовалось: переработкой мог заниматься любой желающий. В городе организовали несколько небольших заводов по перегонке нефти в бензин, люди занимались переработкой и в домашних условиях.

10 июля 2017 года боевики ИГИЛ были полностью выбиты из Мосула.

Cмотрите фотогалерею: Вежливые террористы. Как ИГИЛ руководил Мосулом

Источник: korrespondent.net