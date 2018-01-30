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30. 01. 2018

В Британии в частном самолете нашли полтонны кокаина

Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо, пишет издание Mirror.

Отмечается, что самолет с одной из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране, прибыл из колумбийской столицы Богота. Стоимость наркотика оценивается приблизительно в 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 70,6 миллиона долларов).

Cмотрите фотогалерею: В Британии в частном самолете нашли полтонны кокаина

Пограничники задержали пять пассажиров, среди которых оказались граждане Великобритании, Испании и Италии. Членов экипажа воздушного судна допросили и отпустили без предъявления обвинений.

Ранее сообщалось, что в Германии конфисковали семь тонн кокаина.

Источник: korrespondent.net

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