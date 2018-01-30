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30. 01. 2018

В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"

Сенат Польши в среду, 31 января, рассмотрит новую редакцию закона об Институте национальной памяти, не дожидаясь результатов работы польско-израильских групп экспертов. Об этом заявил маршал Сената Станислав Карчевский, передает Polskie Radio.

Он отметил, что у высшей палаты польского парламента нет времени ждать результатов работы двусторонних польско-израильских групп экспертов, о чем ранее договорились премьеры двух стран Матеуш Моравецкий и Беньямин Нетяньяху.

"Мы имеем закон и не можем ждать договоренности этой комиссии, ведь эффекты работы этой комиссии могут появиться только через месяц, два, три. Мы ждать не можем, поскольку имеем ограниченное время и определенный срок, чтобы выразить свою оценку этого закона. Мы должны придерживаться графика работы", – подчеркнул Карчевский.

Напомним, 26 января накануне сейм Польши принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". В соответствии с этим документом, лицам, которые отрицают "преступления бандеровцев" грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Источник: korrespondent.net

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