Экс-премьер Бельгии получил конверт с подозрительным белым порошком

В секретариат бывшего премьер-министра Бельгии, бургомистра Монса Элио Ди Рупо доставили конверт с подозрительным белым порошком. Конверт вскрыла секретарь чиновника во вторник, 30 января, сообщает телеканал RTB.

После этого служащих офиса в срочном порядке эвакуировали, а людей, имевших отношение к почте, изолировали для проведения анализов.

Письмо, поступившее в мэрию Монса, было адресовано Ди Рупо, который в настоящее время находится в зарубежной поездке. Результаты анализов ожидают позже.

Напомним, в сентябре ведущим немецким политикам и членам их семей неизвестные почти одновременно разослали письма с подозрительным белым порошком.

Источник: korrespondent.net