31 января 2018, среда, 01:33
-1°C
Завтра +2°C
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,45
30. 01. 2018

Экс-премьер Бельгии получил конверт с подозрительным белым порошком

В секретариат бывшего премьер-министра Бельгии, бургомистра Монса Элио Ди Рупо доставили конверт с подозрительным белым порошком. Конверт вскрыла секретарь чиновника во вторник, 30 января, сообщает телеканал RTB.

После этого служащих офиса в срочном порядке эвакуировали, а людей, имевших отношение к почте, изолировали для проведения анализов.

Письмо, поступившее в мэрию Монса, было адресовано Ди Рупо, который в настоящее время находится в зарубежной поездке. Результаты анализов ожидают позже.

Напомним, в сентябре ведущим немецким политикам и членам их семей неизвестные почти одновременно разослали письма с подозрительным белым порошком.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет маленький ребёнок чиновника - ему не хватает на шикарный ночной клуб и девочек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.