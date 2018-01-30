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30. 01. 2018

СМИ рассказали, сколько Javelin получит Украина на первом этапе

На первом этапе Украина может получить от США 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов. Об этом во вторник, 30 января, сообщает Лига со ссылкой на свои источники. 

По информации издания, в Украине уже побывала предварительная комиссия США, которая оценивала возможности страны по хранению и применению противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Дата поставки зависит от США. Сейчас изучается обстановка в Украине. Комиссия из США уже приезжала изучать местность", - пишет издание. 

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о подготовке к передаче Украине американских противотанковых ракет Javelin.

Источник: korrespondent.net

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