СМИ рассказали, сколько Javelin получит Украина на первом этапе

На первом этапе Украина может получить от США 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов. Об этом во вторник, 30 января, сообщает Лига со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в Украине уже побывала предварительная комиссия США, которая оценивала возможности страны по хранению и применению противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Дата поставки зависит от США. Сейчас изучается обстановка в Украине. Комиссия из США уже приезжала изучать местность", - пишет издание.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о подготовке к передаче Украине американских противотанковых ракет Javelin.

Источник: korrespondent.net