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30. 01. 2018

У главы Минздрава США оказались украинские корни

Министр здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар имеет в своем роду украинские корни. Об этом он сообщил во время церемонии приведения к присяге в Белом доме, сообщает Укринформ.

"Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг - здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии", – сказал Азар.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что новый министр приложит все усилия, чтобы граждане США получили доступное и качественное лечение.

Отметим, нынешняя и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун родилась и жила в США. В 2013 году она вместе с супругом переехала в Украину, где в июле 2016 года ее назначили и.о. министра здравоохранения.

Источник: korrespondent.net

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