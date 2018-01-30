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30. 01. 2018

Порошенко и глава ОБСЕ обсудили Донбасс

Президент Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Италии, главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анджелино Альфано. Во время встречи Порошенко рассказал Альфано о ситуации в Донбассе и приветствовал его решение посетить регион, информирует пресс-служба главы украинского государства вечером во вторник, 30 января.

Также Порошенко поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе в приоритеты их работы.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему ухудшению ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма.

Собеседники также обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия – Альфано приветствовал активизацию итальянского бизнеса в Украине.

Ранее сегодня с Альфано встретились также министр внутренних дел Арсен Аваков и министр иностранных дел Павел Климкин. Они обсудили вопрос задержанного в Италии украинского военного Виталия Маркива.

Также была достигнута договоренность о поездке Климкина и Альфано на Донбасс в среду, 31 января.

Напомним, министры иностранных дел стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) могут встретиться 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. 

Источник: korrespondent.net

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