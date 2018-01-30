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30. 01. 2018

Вода в бензине. В Богдане объяснили частые поломки санмашин в АТО

Корпорация Богдан в ответ на обвинения в слишком частых поломках санитарных автомобилей Богдан-2251 в зоне АТО заявила, что поломки связаны с некачественным топливом, которое используют военные. Об этом во вторник, 30 января, заявила пресс-служба компании в распространенном официальном сообщении.

В частности, со ссылкой на выводы специальной комиссии корпорация заявила, что техника была выведена из строя из-за поломок топливной системы вследствие использования некачественного топлива и несоответствующих расходных материалов при техническом обслуживании.

"В пробах дизельного топлива обнаружены механические примеси в виде твердых частиц, заиленный осадок и вода", - уточнила пресс-служба.

Другие поломки топливной системы, по ее информации, связаны с заменой штатных топливных фильтров тонкой очистки на "неоригинальные" аналоги во время технического обслуживания.

"Санитарный автомобиль Богдан был допущен к эксплуатации в ВСУ после успешных ведомственных испытаний и в зоне АТО, что подтверждает заявленное качество и соответствие требованиям военных. Каждый серийный автомобиль проходит приемку со стороны представителя заказчика", - резюмировала пресс-служба.

Напомним, ранее член совета волонтеров при Минобороны Валентина Варава заявила, что из 50 санитарных автомобилей Богдан-2251, поставленных Министерством обороны на Донбасс, 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Кроме того, по ее словам, медики не хотят использовать санитарные автомобили производства завода Богдан, утверждая, что машины неустойчивы и сильно трясутся при езде.

Ранее в Минобороны сообщали, что для нужд армии до конца 2017 года будут закуплены 130 санитарных машин Богдан.

Источник: korrespondent.net

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