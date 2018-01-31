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31. 01. 2018

В Ивано-Франковске принимали присягу националиста

На сервисе Youtube во вторник, 30 января, появился ролик Присяга украинского националиста. В описании указано, что события происходят 29 января 2018 года на Вичевом майдане в Ивано-Франковске. В трехминутном ролике на фоне горящих факелов молодые люди с украинской символикой (некоторые – в военной форме) произносят слова присяги.

Напомним, ранее в Киеве националисты провели военизированную акцию, заявив, что будут  патрулировать город вместе с полицией. В ответ министр МВД Арсен Аваков заявил о "монополии государства на насилие".

Источник: korrespondent.net

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