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31. 01. 2018

Президент Польши запретил торговлю в воскресенье

 
Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник, 30 января, закон о запрете торговли по воскресеньям, сообщает агентство PAP.
 
Отмечается, что принятый закон направлен на то, чтобы дать возможность работникам торговли проводить воскресенье вместе с семьями. 
 
Согласно закону, исключения могут быть сделаны для интернет-магазинов, аптек, магазинов на заправках и торговых точек при хлебопекарнях, где продукция реализуется по графику, а также предприятий семейного бизнеса. 
 
Кроме того, теперь вводится ограничение торговли в канун Рождества и в субботу перед Пасхой – до 14:00. 
 
Закон планируют реализовывать поэтапно, в частности в 2018 году запрет будет действовать два воскресенья в месяц, в 2019 – три, к 2020 году вся торговля по воскресеньям будет запрещена.

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Напомним, депутаты польского парламента приняли закон, запрещающий торговлю по воскресеньям, 11 января. 

Источник: korrespondent.net

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