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31. 01. 2018

США назвали конечную цель санкций против России

 
Представитель Госдепартамента США заявил, что конечной целью санкций в отношении России является предотвращение получения российским руководством дохода, передает РИА Новости.
 
"Конечная цель – остановить важный доход, поступающий российскому правительству", – сказал дипломат.
 
По его словам, таким образом США хотят "напомнить о затратах и враждебной деятельности (России), особенно в том, что касается Украины".
 
Напомним, ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек.

СМИ: У фигурантов "кремлевского доклада" $386 млрд
 
Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятом в Соединенных Штатах летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но допускает введение таких мер в будущем.

Источник: korrespondent.net

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