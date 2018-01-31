Вертолет рухнул на жилой дом в Калифорнии

Вертолет Robinson-44 рухнул на жилой дом в американском городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Три человека погибли, двое получили ранения, сообщает Los Angeles Times.

Четверо человек находились на борту вертолета, один – пешеход – был на земле в момент крушения. Пока неясно, кто из них выжил, а кто погиб. Двух пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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Напомним, 25 января в Кременчуге Полтавской области упал вертолет Ми-8, погибли четыре человека.

Источник: korrespondent.net