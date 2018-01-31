Китай и Россия угрожают США – Трамп

Китай и Россия угрожают интересам, экономике и ценностям США. Об этом заявил президент США, выступая со своим первым обращением к Конгрессу О положении страны.

"По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость – это прямая тропа к конфликту", – сказал американский лидер.

По словам Трампа, в рамках своей системы обороны США должны модернизировать и перестроить ядерный арсенал.

"Надеюсь, нам никогда его не придется использовать, но надо сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще", – сказал президент США.



Трамп допустил торговую войну с Китаем

Напомним, ранее Трамп представил стратегию национальной безопасности США, где ядерное оружие России названо самой значимой угрозой.

Источник: korrespondent.net