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31. 01. 2018

Китай и Россия угрожают США – Трамп

 
Китай и Россия угрожают интересам, экономике и ценностям США. Об этом заявил президент США, выступая со своим первым обращением к Конгрессу О положении страны.
 
"По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость – это прямая тропа к конфликту", – сказал американский лидер.
 
По словам Трампа, в рамках своей системы обороны США должны модернизировать и перестроить ядерный арсенал.
 
"Надеюсь, нам никогда его не придется использовать, но надо сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще", – сказал президент США.

Трамп допустил торговую войну с Китаем
 
Напомним, ранее Трамп представил стратегию национальной безопасности США, где ядерное оружие России названо самой значимой угрозой.

Источник: korrespondent.net

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