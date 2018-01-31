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31. 01. 2018

Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

 
Президент США Дональд Трамп отменил постановление бывшего американского лидера Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об этом он сообщил во время выступления перед Конгрессом с речью О положении страны.
 
"Я только что подписал приказ, требующий от министра (обороны США Джеймса) Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо. Я прошу Конгресс обеспечить, чтобы в борьбе с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" у нас оставались все необходимые инструменты для задержания террористов, где бы мы не поймали их", – сказал Трамп.
 
Он также отметил, что США "бестолково отпускали сотни опасных террористов лишь для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя, включая лидера ИГ аль-Багдади".

Обама рассказал, почему не смог закрыть Гуантанамо
 
Напомним, 5 мая 2016 года Трамп подписал закон, запрещающий перевод заключенных тюрьмы Гуантанамо на территорию США и в другие страны.

Источник: korrespondent.net

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