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31. 01. 2018

Венгрия и Австрия требуют усиления внешних границ ЕС

Канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о необходимости усиления охраны внешних границ Европейского союза. Об этом они сказали по окончанию их встречи в Вене во вторник, 30 января, сообщает DW.

Такие меры по их мнению необходимы для защиты от прибывающих мигрантов.

Орбан, подчеркнул, что без усиленной защиты внешних границ под угрозой оказывается свобода передвижения внутри ЕС.

"Поскольку внешние границы открыты, то у стран возникает желание закрыть внутренние. И это как раз противоположность тому, что мы обозначаем как "Шенген", - заявил венгерский премьер.

Кроме того, он добавил, что поддерживает охрану внешних границ ЕС в "самой радикальной форме", и привел в пример свою страну, которая построила забор на границе.

В то же время Себастиан Курц заявил, что его страна не намерена присоединяться к критическим голосам стран "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) в адрес ЕС, а видит свою роль в качестве моста между этими государствами и остальным Евросоюзом.

"Нашей целью должно быть снижение напряженности в Европейском союзе, чтобы вместе мы снова стали сильными", - отметил Курц.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц поддержал идею поэтапной отмены антироссийских санкций.

Как сообщалось, Орбан назвал мусульманских беженцев "захватчиками".

Источник: korrespondent.net

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