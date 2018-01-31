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31. 01. 2018

В России автобус слетел с дороги и перевернулся, есть жертвы

Пассажирский автобус слетел на обочину в Ростовской области России, в среду, 31 января. Погибли четверо людей, среди которых – ребенок. Еще 13 человек пострадали, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в 04.00 в Белокалитвенском районе. Автобус King Long направлялся из Саратова в Ростов-на-Дону.

По оперативным данным, 12 пострадавших доставили в центральную районную больницу в Белой Калитве, еще один госпитализирован в медучреждение города Каменского. Остальные пассажиры отправлены в Ростов-на-Дону и Белую Калитву на попутном транспорте.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 50-летний водитель автобуса, по предварительным данным, в условиях сильного гололеда не справился с управлением. Всего в салоне автобуса в этот момент находился 31 пассажир.

В МЧС России заявили, что к месту аварии направились психологи.

Ранее автобус перевернулся возле Кривого Рога.

 А в Харьковской области автобус сдуло ветром.

Источник: korrespondent.net

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