ФБР получило еще одно досье о связях Трампа с Россией

ФБР проверяет досье на Дональда Трампа, в котором содержатся данные, пересекающиеся с информацией из досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Об этом во вторник, 30 января, сообщает The Guardian.
В досье Стила говорилось о компрометирующих связях Трампа с Россией. Второе досье было составлено журналистом Коди Ширером, который пользовался данными разных источников.
Поскольку Ширер не имеет отношения к разведслужбам, к его материалам отнеслись со скептицизмом, но в ФБР изучают и этот документ.
Расследование Стила началось в июне 2016 года. После этого экс-разведчика наняла вашингтонская компания Fusion GPS. Далее досье на Дональда Трампа составлялось уже по запросу сторонников Хиллари Клинтон.
Как сообщалось, Трамп намерен рассекретить расследование о нем.
Ранее Трамп заявил, что готов дать показания по "российскому делу".
Источник: korrespondent.net
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