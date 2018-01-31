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31. 01. 2018

ФБР получило еще одно досье о связях Трампа с Россией

ФБР проверяет досье на Дональда Трампа, в котором содержатся данные, пересекающиеся с информацией из досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Об этом во вторник, 30 января, сообщает The Guardian.

В досье Стила говорилось о компрометирующих связях Трампа с Россией. Второе досье было составлено журналистом Коди Ширером, который пользовался данными разных источников.

Поскольку Ширер не имеет отношения к разведслужбам, к его материалам отнеслись со скептицизмом, но в ФБР изучают и этот документ.

Расследование Стила началось в июне 2016 года. После этого экс-разведчика наняла вашингтонская компания Fusion GPS. Далее досье на Дональда Трампа составлялось уже по запросу сторонников Хиллари Клинтон.

Как сообщалось, Трамп намерен рассекретить расследование о нем.

Ранее Трамп заявил, что готов дать показания по "российскому делу".

Источник: korrespondent.net

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