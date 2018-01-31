Задержаны подозреваемые по делу о нападении на Charlie Hebdo в 2015 году

Во Франции четыре человека задержаны по делу о нападении на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo и на магазин еврейских продуктов Hyper-Cacher. Об этом сообщают французские СМИ в среду, 31 января, со ссылкой на судебные источники.

Четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет были задержаны "для выяснения роли, которую они могли играть в поставках оружия" нападавшим. Задержания прошли 29 и 30 января в департаменте Арденны на северо-востоке Франции.

В результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года погибли 12 человек. Нападение совершили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей принадлежности к группировке "Аль-Каида". Они были убиты во время спецоперации.

Их сообщник Амеди Кулибали 9 января того же года застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем захватил заложников в магазине Hyper-Cacher и там убил еще четырех человек. Полиция застрелила Кулибали.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net