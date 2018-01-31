Россияне стали брать больше кредитов

В 2017 году россияне взяли кредиты почти на 5,7 триллиона рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные обнародовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

При этом общее количество кредитов выросло на 12%, до 34,8 миллиона штук. В 2016 году в России было выдано 31,2 миллиона кредитов на 4,14 триллиона рублей.

Объем кредитных карт увеличился на 8% – в 2017 году было выдано более 8,65 миллиона новых карт с общим лимитом 544,5 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%, до 63 тысяч рублей.

Общий размер выданных за год ипотечных кредитов увеличился на 42%, до 1,8 триллиона рублей, а количество – на 32% и составило 959 237 штук. Выдачи автокредитов за 2017 год увеличились на 36%, до 333,3 миллиарда рублей

Ранее в Росстате отчитались, что доходы россиян падают четвертый год подряд.

Источник: korrespondent.net