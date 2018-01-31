Появилось видео перехвата Россией самолета США

Появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27 над Черным морем. Ролик во вторник, 30 января, был опубликован на канале пресс-службы ВМС США в Европе и Африке на YouTube.

Так, на пятисекундной записи, сделанной с камеры самолета ЕР-3 Aries, видно, как в объективе крупным планом появляется Су-27. Он "покачивает крыльями, демонстрируя вооружение".

"Перехват продолжался около 2 часов 40 минут", – говорится в подписи к видео.

Напомним, 29 января стало известно, что российский истребитель Су-27 перехватил в небе над Черным морем самолет ЕР-3Е Aries II радиоэлектронной разведки ВМС США.

Источник: korrespondent.net