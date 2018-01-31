В Украине за прошлый год правоохранители зафиксировали более 144 тысяч случаев вождения в пьяном состоянии, что на четверть выше показателя за 2016 год. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует пресс-служба Нацполиции в среду, 31 января.

Всего в 2017 году в Украине произошло 162,5 тысяч аварий, из которых по вине пьяных водителей – 5,8 тысяч, в которых погибли 115 человек.

"В 2017 году в стране было зарегистрировано 27,22 тысяч ДТП с пострадавшими. 3 432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы. При этом подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения Правил дорожного движения", – сообщил Белошицкий.

Так, нарушение правил маневрирования стало причиной 58,4 тысяч ДТП, в которых погибло 199 человек. В авариях, случившихся из-за превышения скорости, 658 человек погибли в результате аварий в результате превышения безопасной скорости.

Cмотрите фотогалерею: В Украине выросло количество пьяных ДТП

Также среди "популярных" нарушений – несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований сигналов регулирования.

Ранее сообщалось, что пойманного на пьяном вождении народного депутата от БПП Андрея Антонищака даже не оштрафовали, закрыв против него соответствующее дело.

Источник: korrespondent.net