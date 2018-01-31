Умер первый космонавт Украины Каденюк – СМИ

В Киеве скоропостижно на 68-м году жизни скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в окружении Каденюка, в среду, 31 января.

По словам собеседника агентства, Каденюк внезапно умер в парке Царское Село, не дождавшись приезда медиков.

Каденюк – первый и на сегодняшний день единственный, совершивший полет в космос космонавт независимой Украины. В 1995 году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле Колумбия миссии STS-87. Во время полета Каденюк выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта.

В последнее время он консультировал космическое агентство Украины.

Напомним, 8 апреля 2017 года на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза Георгий Гречко.

Источник: korrespondent.net