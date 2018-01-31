В Украине за сутки произошло 120 пожаров

В Украине за прошедшие сутки спасатели осуществили 1223 выезда к местам возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом в среду, 31 января, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, всего за прошедшие сутки, 30 января, произошло 120 пожаров, а с начала года было зафиксировано 3938.

"В результате принятых мер, за сутки было спасено шесть человек, 52 здания и шесть единиц техники", − сказано в сообщении.

Также отмечается, что радиационная обстановка в Украине стабильная, а мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю с 22 по 28 января на пожарах погибли 62 украинца.

Источник: korrespondent.net