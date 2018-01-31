Сенат Польши не поменял "бандеровский закон"

Комиссии Сената Польши без изменений поддержали обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. За принятие закона в нынешнем виде выступили 11 сенаторов, 5 были против, никто не воздержался. Об этом сообщает Onet.pl в среду, 31 января.
Закон поддержали комиссия по правам человека, по вопросам верховенства права, а также комиссия по вопросам культуры.
Сенаторы не захотели вносить изменения в положение, согласно которому "каждый, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или причастность к преступлениям Третьего рейха или иных преступлений против человечности, мира и военных преступлений", подлежит штрафу или лишению свободы на срок до трех лет.
Кроме того, сенаторы отклонили поправку, по которой из закона удалялось положение о "преступлениях украинских националистов".
Также они не захотели убрать заключение на три года из списка наказаний, предусмотренных законом об Институте национальной памяти.
Напомним, 26 января Сейм Польши принял изменения в закон об Институте национальной памяти 26 января. Закон вступит в силу после подписания президентом.
Источник: korrespondent.net
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