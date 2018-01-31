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31. 01. 2018

Берлин назвал условия снятия санкций с России

Санкции с России снимут только тогда, когда вопрос с аннексированным украинским Крымом и конфликтом в Донбассе будет решен. Об этом в среду, 31 января, заявила на правительственном брифинге представитель Кабмина Ульрике Деммер, сообщил Укринформ. 

"Санкции не являются самоцелью, они являются реакцией, с одной стороны, на незаконную аннексию полуострова Крым, который принадлежит Украине, с другой стороны, дестабилизацию Россией востока Украины сепаратистскими силами, которые поддерживаются Москвой. Введенные ЕС санкционные меры будут оставаться до тех пор, пока остаются причины, по которым они были введены", - сказала Деммер.

Во время брифинга у Деммер спросили, будет ли канцлер Ангела Меркель обсуждать тему санкций с несколькими премьер-министрами федеральных земель на плановой встрече. На это представитель Федерального правительства ответила, что не знает, о чем будет разговор. 

Отметим, ранее пять премьер-министров федеральных земель восточной Германии выступили за смягчение санкций против России. По словам инициатора предложения, премьера Саксонии-Анхальт Райнера Газелоффа, санкции оказались неэффективными и навредили немецким аграриям на миллиарды евро. 

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Российская Федерация получила официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии.

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Источник: korrespondent.net

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