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31. 01. 2018

В США поезд с конгрессменами протаранил грузовик

Поезд, который перевозил американских конгрессменов и членов их семей в один из горных курортов в Западной Вирджинии, сегодня, 31 января, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Поезд, который перевозил членов Конгресса к месту отдыха Республиканской партии в Западной Вирджинии, попал в аварию вследствие столкновения с самосвалом, после чего сошел с рельсов", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В США поезд с конгрессменами протаранил грузовик

Инцидент произошел в районе городка Крозет, штат Вирджиния, недалеко от Шарлотсвилля. Это был специально заказанный поезд для членов Конгресса, который следовал на курорт Гринбери.

Пока нет точной информации о том, сколько людей пострадали, и какой характер повреждений они имеют. По сообщениям СМИ, никто из членов Конгресса и их семей не получил травм. Но конгрессмен Роджер Марш сообщил в Твиттере, что он оказывает помощь пострадавшим

Вероятно, что ранения получил водитель грузовика. По сообщениям, ему была оказана первая медицинская помощь.

Напомним, в районе села Соль Закарпатской области сошли с рельсов три грузовых вагона. 

Источник: korrespondent.net

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