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31. 01. 2018

Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев

Кабинет министров Чехии увеличил квоты на предоставление рабочих виз для граждан Украины, а также ускорил и упростил получение необходимых для этого документов. Об этом в среду, 31 января, сообщает DW.

Отныне Чехия сможет выдавать до 800 дополнительных рабочих виз ежемесячно.

Ранее с просьбой о таких изменениях к правительству Чехии обратились Союз работодателей, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности. По их данным, сегодня в Чехии 132 тысячи незакрытых вакансий. В первую очередь речь идет об информационных технологиях, строительстве, промышленности, электронике, авто- и машиностроение.

Напомним, накануне в Польше заявили, что стране необходима рабочая сила из Украины для обеспечения и сохранения экономического роста. Украинцы компенсируют нехватку квалифицированных кадров в стране.

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Источник: korrespondent.net

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