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31. 01. 2018

Россия проводит военные учения в Приднестровье

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выражает возмущение в связи с проведением очередных военных учений на территории Приднестровья военнослужащими РФ. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Укринформ.

"Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информации дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы оперативная группа российских войск вновь проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, использующего оружие массового уничтожения". МИД выражает недоумение и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в сообщении.

В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает подобные действия, которые напрямую угрожают суверенитету и территориальной целостности государства.

Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы напоминают об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы собираются нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами. 

Источник: korrespondent.net

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