В России расследуют нападение на скандального Грэма Филипса

В Москве возбуждено уголовное дело за нападение на британца Грэма Филипса, в результате которого была разбита его камера. Об этом в среду, 31 января, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"Заявитель сообщил, что 28 января находился на Пушкинской площади, где у него произошел конфликт с неизвестным, в ходе которого злоумышленник повредил его видеокамеру и скрылся. Сумма ущерба составляет 27 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В настоящий момент полиция ищет подозреваемого.

Сам Филлипс заявил, что на него набросился и сломал его видеокамеру сторонник российского оппозиционера Алексея Навального, попавший в кадр.

Грэм Филипс известен своей ярой приверженностью политике Путина и ярко выраженной антиукраинской позицией.

Напомним, в сентябре 2016 года во время обмена Филлипс провоцировал и оскорблял Владимира Жемчугова, пытаясь сорвать обмен пленными с ЛДНР. В том же месяце он устроил провокацию на админгранице с Крымом. Также он известен провокациями в адрес украинских болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

В свое время на Филипса подавали жалобу в полицию немецкие журналисты, когда он устроил дебош в редакции издания, опубликовавшего расследование по МН-17.

Его выбрасывали из британского парламента и из музея Бандеры в Лондоне.

Также в свое время его высылали из Украины и Латвии.

Источник: korrespondent.net