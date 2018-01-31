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31. 01. 2018

Главу набсовета Вернум Банка посадили под домашний арест

Печерский суд постановил применить к главе набсовета Вернум Банка Наталье Игнатченко частичный (ночной) домашний арест. Такое решение огласила во время заседания судья, передает РБК-Украина.

Как отмечается, судья не удовлетворила ходатайство прокуратуры о содержании под стражей на время досудебного расследования, а также о внесении залога. Она назначила подозреваемой частичный домашний арест.

"Ходатайство прокуратуры оставить без удовлетворения и применить к Игнатченко частичный домашний арест на 60 суток", - сказала судья.

Также Игнатченко обязана прибывать по вызову к следователю и носить электронное средство контроля.

Игнатченко подозревается в завладении вместе с окружением экс-президента Виктора Януковича средствами Черноморнефтегаза на сумму 3,2 млрд гривен при закупке "вышек Бойко".

Напомним, Генпрокуратура объявила в розыск экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего главу Национального банка Украины Сергея Арбузова. Также генпрокурор Юрий Луценко объявил о задержании Натальи Игнатченко.

Источник: korrespondent.net

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Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет маленький ребёнок чиновника - ему не хватает на шикарный ночной клуб и девочек.

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