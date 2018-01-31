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31. 01. 2018

Суд приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину за теракт на Херсонщине

Генический районный суд Херсонской области приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину за совершение террористического акта в селе Новоалексеевка Херсонской области. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"К 15 годам лишения свободы и конфискации имущества приговорил Генический суд мужчину, который обвинялся в совершении террористического акта в с.Новоалексеевка Генического района", - написал он.

Напомним, один человек погиб и шесть пострадали в результате взрыва в общественном месте автомобиля в селе Новоалексеевка Генического района Херсонской области.

Источник: korrespondent.net

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