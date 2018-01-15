Банк ВТБ проводит акцию «Samsung Pay подключай - Visa Gold получай!»

В связи с запуском платежного сервиса Samsung Pay для карточек Visa ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию «Samsung Pay подключай - Visa Gold получай!».

Участником акции может стать резидент Республики Беларусь, обратившийся в банк ВТБ в период проведения акции с 11 января 2018 года по 28 февраля 2018 года за оформлением платежной карточки Visa Gold (не более одной карточки, валюта карточки по выбору: белорусские рубли, доллары США, евро или российские рубли).

Для того, чтобы принять участие в акции участник должен подать предварительную электронную заявку на платежную карточку Visa Gold на сайте Банка ВТБ (Беларусь) и открыть счет вместе с оформлением платежной карточки Visa Gold (при условии внесения минимального первоначального взноса в размере 100 BYN, либо 50 долларов США, либо 50 евро, либо 3000 российских рублей соответственно). Также необходима привязка участником акции платежной карточки Visa Gold в момент ее получения к платежному сервису Samsung Pay.

Карточки Visa Gold в рамках акции выдаются бесплатно, а также до 31.12.2018 включительно отсутствует плата за сервисное обслуживание счета и абонентская плата за пользование услугой SMS-информирование.

На сайте банка можно ознакомиться с подробной информацией по использованию платежного сервиса Samsung Pay.