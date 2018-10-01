22 января в Минске пройдет Благотворительный вечер банковской поэзии

Консалтинговая группа «Максимум» при поддержке Национального банка Республики Беларусь и Ассоциации белорусских банков проведет Благотворительный вечер банковской поэзии «Обратная сторона банкира». Авторские стихи будут читать ТОП-менеджеры банков (финансовых компаний).

Вечер пройдет 22 января 2018 в 18:30 на лофт-площадке Space (Минск, ул.Октябрьская, 16а).

«Сразу скажу, что такими банкиров еще никто не видел. Вечер будет «без галстуков» и пройдет в теплой и творческой атмосфере. Мы хотим подчеркнуть, что большинство банкиров и финансистов открытые, искренние и творческие люди», - отмечает Максим Щербина, руководитель Консалтинговой группы «Максимум», организатор вечера «Обратная сторона банкира»

«Я призываю людей не складывать свои таланты на полку. Ведь жизнь настолько коротка, что нужно успеть реализоваться не только в карьере, но и в личном плане, в обществе, в семье. Если вы можете оказывать влияние на людей, неважно, через поэзию или музыку, то уже оставляете после себя след. У каждого из нас есть большое количество неотвеченных вопросов, а через некоторые строки о жизни люди могут получить пищу для размышлений», - комментирует главный гость вечера, Руслан Спивак, директор департамента корпоративного бизнеса Райффайзен Банк Аваль (Украина), поэт, автор сборника стихов «Мои первые 100. Строчки о жизни».

Участие в качестве поэтов подтвердили и другие представители банковской сферы, также из Национального банка Республики Беларусь.

Вход свободный.

Вместе с тем, организаторы ожидают, что зрители смогут прямо на месте внести любую сумму, которую посчитают для себя возможной. Эти средства в полном объеме будут направлены в Международный благотворительный фонд нуждающимся в лечении детям «Шанс».

В качестве зрителей приглашаются не только работники банков и финансовых компаний, а также все неравнодушные к авторской искренней поэзии.

Предварительная регистрация на участие в мероприятии на официальном сайте мероприятия www.bankpoetry.info , где указаны все подробности.