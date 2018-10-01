Спортивный МАЗ упал в пятиметровый овраг и выжил (видео)

Спортивный грузовик МАЗ сорвался с пятиметровой дюны, после чего перевернулся на бок. Головокружительный кульбит случился во время ралли-рейда «Дакар» и оказался запечатлен на камеру. Что интересно, уже через 10 минут спорткар под управлением Сергея Вязовича стоял на колесах и в итоге даже оказался шестым на финише.

Инцидент произошел в километре от финиша одного из самых сложных спецучастков на территории Перу. Белорусский пилот Сергей Вязович решил проехать дюну с боковым уклоном прямо в «лоб», однако не учел пятиметровый обрыв. Хорошенько разогнавшись, грузовик полетел с огромного бархана, несмотря на попытки гонщика резко затормозить. Машина упала рамой в песок и от удара перевернулась на бок. Столкновение было настолько сильным, что грохот был слышен за километр.

В то же время грузовик нисколько не пострадал. Через 10 минут на помощь пришел МАЗ Алексея Вишневского, который с помощью троса вернул машине привычное положение. МАЗ оказался полностью исправным – даже масло не вытекло. Гонщики сразу же завели автомобиль и сумели финишировать на шестом месте.

«Падение, конечно, было мощным. И нам в какой-то момент стало страшно и за себя, и за технику. Однако МАЗ показал себя прочной и надежной машиной. Будь на его месте какой-нибудь другой автомобиль, то последствия могли бы быть куда более серьезными. В принципе инцидент хотя и неприятный, но он продемонстрировал «характер» мазовской техники, которая готова к любым ситуациям», – отметил руководитель команды Сергей Вязович.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде «Дакар» в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером – телеком-оператор velcom. Основная цель – войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.