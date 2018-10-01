Нацбанк отменил ограничения по целевой покупке иностранной валюты юрлицами и ИП

В рамках проведения мероприятий по поэтапной либерализации валютных отношений Национальным банком Республики Беларусь принято решение об отмене ограничения по целевой покупке иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Соответствующая норма закреплена в постановлении Правления Национального банка от 28 декабря 2017 года № 538 ”О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля“, которое вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Данным постановлением утверждена новая редакция Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций (далее – Инструкция), которой предусмотрено установление единообразного порядка совершения валютно-обменных операций, проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на внутреннем валютном рынке.

Так, юридические лица – резиденты смогут осуществлять покупку иностранной валюты по необходимости, определяемой ими самостоятельно. Не устанавливаются также сроки использования купленной иностранной валюты.

Аналогичный порядок совершения валютно-обменных операций будет действовать и для индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с новой Инструкцией при покупке иностранной валюты юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны будут указывать код направления использования покупаемой иностранной валюты. При этом указание данных кодов будет носить исключительно статистический характер и не будет ограничивать использование приобретенной иностранной валюты по другим направлениям.

Отмена ограничений по целевой покупке иностранной валюты и установление единообразного порядка совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечат большую свободу предпринимательской деятельности и позволят снизить административные издержки субъектов хозяйствования, связанные с необходимостью обращения в Национальный банк за получением разрешений на покупку иностранной валюты на цели, не предусмотренные законодательством, продление сроков хранения и изменение целевого использования купленной иностранной валюты.

Принятое решение также создаст условия для развития срочного рынка с использованием производных финансовых инструментов (форварды, валютные фьючерсы, валютные опционы, свопы).

Кроме того, отмена ограничений по целевой покупке иностранной валюты для юридических лиц станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сформирует предпосылки для последующей отмены иных ограничений и обременений, установленных валютным законодательством Республики Беларусь.