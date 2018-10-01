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10. 01. 2018

Самый знаменитый в мире школьный учитель выступит с открытым мастер-классом в Минске

Независимый консультант в сфере образования и самый известный учитель в мире Кари Лоухивуори, 32 года руководивший общеобразовательной школой Кирккойярви (Экспоо, пригород Хельсинки), выступит с открытым мастер-классом в Минске 18 января и расскажет об основных принципах финской системы образования.

Кари Лоухивуори прибудет в Беларусь по приглашению компании «А-100 Девелопмент» и при поддержке отделения Посольства Финляндии в Республике Беларусь.

Кари покинул пост директора год назад и с тех пор стал своеобразным «послом финского образования» - он посещает разные страны и делится своим опытом.

Школа Кирккойярви стала настоящим символом финской системы образования – одной из лучших в мире. Здесь нет стандартной школьной формы, а ученики ходят босиком. На занятиях ученикам разрешено практически все – общаться друг с другом, спорить с учителем и даже сидеть на полу. Учеба абсолютно бесплатная – за все платит государство, даже за школьное питание. Тут учится около 800 учеников, которые говорят на 19 языках. Недовольных практически нет, за исключением русскоязычных родителей – они считают, что их детям задают слишком мало домашних заданий.

Застройщик «А-100 Девелопмент» планирует ввести в строй в 2019 году школу в жилом районе Новая Боровая и сейчас изучает лучшие мировые практики в сфере образования. Приезд финского эксперта Кари Лоухивуори – одна из составляющих большого проекта по созданию в Новой Боровой «школы будущего».

Что вы узнаете из мастер-класса:

-          Основные элементы финской системы образования;

-          Как использовать эти элементы не только в школе, но и в повседневной жизни;

-          Какие сложности могут возникнуть при воспитании детей и как их избежать;

-          Нужно ли ставить отметки детям и к каким последствиям это может привести;

-          Зачем детям внеклассное обучение и какие направления считаются самыми лучшими;

-          Как вести себя родителям, чтобы у ребенка было всестороннее развитие.

Для кого это мероприятие:

- Для завучей и директоров школ, которые хотят повысить свою квалификацию и расширить компетенции;

- Для руководителей попечительских советов, напрямую связанных с улучшением школьной жизни;

- Для членов родительских комитетов, которым небезразлична судьба детей

- Для архитекторов и проектировщиков школ, желающих узнать, как создать комфортную среду для учащихся

Как попасть на мастер-класс Кари Лоухивуори?

Мероприятие абсолютно бесплатное. Все, что необходимо сделать, это зарегистрироваться по ссылке  и заполнить специальную форму>>> https://goo.gl/dSbTdU

Обращаем ваше внимание: количество мест ограничено! Поэтому успейте зарегистрироваться пораньше, чтобы гарантировать свое участие.

Дата проведения: 18 января в 18.00

Место проведения: конференц-зал бизнес центра «Парус»

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