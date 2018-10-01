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10. 01. 2018

Банк ВТБ предлагает клиентам малого бизнеса оформить РКО на специальных условиях

C 10 января юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться специальным предложением от банка ВТБ и оформить льготное расчетно-кассовое обслуживание.

Условия акции следующие:

- отсутствие у клиента текущего (расчетного) счета в банке на начало действия акции;

- открытие текущего (расчетного) счета в отделении банка по адресу: г. Минск, пересечение Логойский тракт и МКАД (ТРЦ «Экспобел»), с подключением клиента на любой из тарифных планов «ВТБ-Начало», «ВТБ-Электронный», «ВТБ-Лайт», «ВТБ-Активный», «ВТБ-Максимальный» или «ВТБ-Экспресс» в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в течение срока действия акции.

При одновременном выполнении данных условий клиент – участник акции без установления и взимания вознаграждения (платы за подключение) подключается на систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк».

При этом устанавливается ежемесячная абонентская плата в размере 1 белорусского рубля за использование любого из пакетов вознаграждений за услуги (тарифного плана) на период обслуживания 3 полных календарных  месяца.

 

 

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