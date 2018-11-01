Huawei представила домашнюю систему для организации беспроводной сети wifi q2

На выставке CES в Лос-Анджелесе бизнес-подразделение пользовательских устройств Huawei Consumer Business Group (Huawei CBG) представила решение для домашних беспроводных сетей — комплексную гибридную Wi-Fi систему Huawei WiFi Q2.

Это гибридная система, обеспечивающая быстрое и надежное подключение всех мобильных устройств и приборов, входящих в инфраструктуру умного дома. Специально разработанные программные и аппаратные компоненты системы гарантируют высокую скорость и устойчивость подключения при максимальной площади покрытия и простоте настройки.

- Быстрая и надежная беспроводная связь уже стала одной из базовых потребностей современного человека, — сказал генеральный директор Huawei CBG Ричард Ю. — Мы привыкли получать видео, музыку и новости на самые разнообразные мобильные устройства и общаться с друзьями и близкими тогда, когда нам хочется. Гибридная домашняя система Huawei WiFi Q2 представляет собой гибкое решение для организации домашних беспроводных сетей, способное обеспечить связью все подключенные устройства, включая компоненты умного дома.

Эффективность работы существующих Wi-Fi-систем в значительной мере зависит от размеров и планировки дома и даже от расположения электрических розеток. Также многие пользователи сталкиваются со сложностями при настройке роутеров. Домашняя система Huawei WiFi Q2 устраняет эти недостатки за счет комбинации mesh Wi-Fi-сети с уникальным гигабитным PLC-модулем, сигнал которого эффективно проходит через стены и другие физические преграды.

Процесс настройки и конфигурации системы составляет всего 5 шагов, позволяя запустить основной блок всего за несколько минут. Дополнительные блоки, расширяющие зону покрытия, подключаются автоматически.

Система Huawei WiFi Q2 обеспечивает гибридное подключение на скоростях до 1867 Мбит/с за счет объединения высочайшей производительности PLC-адаптера с самой быстрой беспроводной транспортной сетью mesh Wi-Fi. По сравнению с традиционными роутерами, помимо высокой скорости передачи, система Huawei WiFi Q2 покрывает большую площадь при аналогичном количестве дополнительных модулей и поддерживает одновременное подключение до 192 клиентских устройств.

Новая Wi-Fi-система от Huawei — подходящее решение для больших жилых домов. С ней можно быть уверенным в том, что Wi-Fi сигнал будет стабилен даже в самых отдаленных уголках. По умолчанию система поддерживает до 16 точек доступа, а при необходимости пользователь может без труда расширить зону покрытия, просто добавив дополнительный модуль, который автоматически подключится к существующей сети. Создание единой Wi-Fi сетигарантирует стабильную скорость подключения за счеточень быстрого— всего 100 мс — подключения пользовательских устройств к оптимально расположенным точкам доступа, даже если пользователь перемещается.

Разработанная с учетом требований максимальной безопасности система Huawei WiFi Q2 получила алгоритм противодействия подбору паролей, гарантирующий защиту от несанкционированного доступа, как извне, так и изнутри сети, шифрование беспроводного сигнала и парольную защиту.

Система HUAWEI WiFi Q2 будет поставляется в 4 вариантах комплектации: