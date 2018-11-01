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11. 01. 2018

15 января аквапарк «Лебяжий» приглашает на благотворительное мероприятие

Источник фото: Следственный комитет

15 января в 12:00 аквапарк «Лебяжий» организует масштабное благотворительное мероприятие.

На ёлку в акваторию приглашены малыши из «Радошковичской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Специально для них парк водных развлечений при поддержке хоккейного клуба «Динамо», футбольного клуба «БАТЭ» и МЧС Беларуси подготовил масштабную развлекательную программу.

Так, детей ждет анимационная программа с Дедом Морозом, шоу мыльных пузырей, отдых в акватории и обед в ресторане. Сотрудники МЧС научат детей оказывать первую медицинскую помощь, звонить в службу спасения и даже дадут примерить форму настоящего спасателя! Спортивные команды подготовили отдельный интерактив, малыши смогут поучиться играть в хоккей под присмотром тренера и познакомятся с символами звездных команд.

В конце мероприятия все маленькие гости прямо под ёлкой в аквапарке получат игрушки и сладкие подарки. Данный праздник инициатива развлекательного комплекса, приуроченная к популяризации благотворительных кампаний среди предприятий города.

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