Скандал на «Дакаре»: белорусов обвинили в повреждении чужого внедорожника

На юбилейном марафоне «Дакар» неожиданно разгорелся конфликт с участием белорусских гонщиков. Лидера команды Сергея Вязовича обвинили в повреждении спорткара Toyota и даже выписали за это 20 минут штрафного времени. Как оказалось, внедорожник «спрятался» под дюной, не включил «аварийку» и оказался в практически невидимой для грузовика зоне.

Загадочный инцидент произошел на четвертом этапе в окрестностях перуанского города Сан-Хуан-де-Маркона. МАЗ Сергея Вязовича, мчась по дюнам, догнал два грузовика, один из которых перевернулся на большом песчаном холме. Белорусы готовились обогнать второй экипаж, подошли к нему на короткое расстояние, но тот не смог забраться на дюну и поспешил назад, чем преградил дорогу другим. МАЗовским гонщикам ничего не оставалось, как спускаться вместе с ним – и в этот момент они задели задней частью застрявшую в песках «легковушку», рассказали в компании velcom, обеспечившей команду бесплатной мобильной связью.

«Спускаясь назад, мы не заметили, что там стоит Toyota – ребята сломались и даже не включили аварийную сигнализацию. Сдавая назад, мы смотрели вперед на идущий в 10 метрах от нас грузовик Scania, чтобы не стукнуться, но случайно ударились о Toyota, пока экипаж под капотом что-то ремонтировал. Касание было легким, незначительным – через пять минут они завелись и уехали, но обиду, видимо, затаили», – рассказывает Сергей Вязович.

Пустячный случай так бы и канул в пески «Дакара», если бы пилот внедорожника не написал жалобу организаторам гонки. Те в свою очередь заявление рассмотрели и, недолго думая, оштрафовали белорусский экипаж на 20 минут, которые так важны в борьбе за третье место. Впрочем, лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович не теряет надежды восстановить справедливость и ожидает окончательного решения судей.

«Они написали на нас жалобу, что мы якобы специально повредили их автомобиль. Хотя это смешно! Но судьи присудили штраф 20 минут и 300 евро, – сетует глава команды. – Сейчас мы подали протест, сняли видео с камер автомобиля, так что в течение ближайших дней, думаю, удастся это решение оспорить. Почему-то сейчас к нам очень предвзято отнеслись: мы ведь и видео предоставили, тогда как экипаж Toyota показал только фотографию помятой крышки багажника. Но мы верим, что в ситуации разберутся, а время нам вернут».

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде «Дакар» в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером – телеком-оператор velcom. Основная цель – войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.