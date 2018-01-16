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16. 01. 2018

В Витебске на пешеходном переходе автомобиль сбил пожилую женщину

На регулируемом пешеходном переходе в Витебске автомобиль Renault Laguna наехал на 67-летнюю женщину, переходившую дорогу, сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП случилось 16 января около 08:00 на переходе, расположенном на Московском проспекте (возле магазина "Евроопт") Витебска, сообщает БелТА.

Автомобилем управлял водитель 1978 года рождения. Пожилая женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу. На данный момент по делу проводится проверка. Согласно предварительной информации, потерпевшая переходила дорогу на красный сигнал светофора. 

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