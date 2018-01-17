В Минске проводят демонтаж главной елки страны

В Минске на площади возле Дворца Республики проводится демонтаж главной елки страны высотой в почти 35 метров. В 2018 году елка была представлена в новом облике и светилась даже днем.

Елка уже лишена праздничного наряда - металлический каркас освобожден от игрушек с расписными узорами, светодинамических панелей и снежинок из светодиодов, сообщает Sputnik.by. Хвоя, обволакивающая елочный каркас, будет убрана в последнюю очередь. 15 января завершил работу "Калядны кiрмаш" с рождественскими сувенирами и угощениями в районе Дворца спорта и Октябрьской площади. Проводится и демонтаж праздничного освещения и в других районах столицы.





