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17. 01. 2018

В Минске проводят демонтаж главной елки страны

В Минске на площади возле Дворца Республики проводится демонтаж главной елки страны высотой в почти 35 метров. В 2018 году елка была представлена в новом облике и светилась даже днем.

Елка уже лишена праздничного наряда - металлический каркас освобожден от игрушек с расписными узорами, светодинамических панелей и снежинок из светодиодов, сообщает Sputnik.by

Хвоя, обволакивающая елочный каркас, будет убрана в последнюю очередь.

15 января завершил работу "Калядны кiрмаш" с рождественскими сувенирами и угощениями в районе Дворца спорта и Октябрьской площади.

Проводится и демонтаж праздничного освещения и в других районах столицы.




 

 

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